Presidente da FIEPB: “Visita do presidente do BNB é uma ‘virada de chave’”

O empresário Cassiano Pereira, presidente da Federação das Industrias do Estado da Paraíba, disse que a visita feita nesta sexta-feira pelo presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, à sede da entidade em Campina Grande, significa uma “virada de chave” na entidade.

– Temos expectativa positiva. Esta agenda é uma agenda positiva para a Paraíba. Vamos mobilizar os empresários para que possamos reencontrar as placas de financiamento do BNB que encontrávamos espalhadas no passado por toda a Paraíba – enfatizou Cassiano.

Veja um trecho da entrevista: