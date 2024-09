Presidente do BNB se encontra com empresários em Campina Grande

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, ex-governador de Pernambuco, participou nesta sexta-feira de um evento na sede da Federação das Indústrias da Paraíba, em Campina Grande, que contou com grande público, predominantemente de empresários do segmento industrial.

Além de detalhar todo o campo de ação da instituição financeira federal, e as suas principais linhas de crédito, o presidente do BNB se colocou à disposição para esclarecer dúvidas da plateia.

Em entrevista, Paulo Câmara falou da experiência que vivencia ao dirigir o banco, sobre as críticas que o BNB recebe quanto à burocracia considerada exagerada para concretizar operações de crédito, como também sobre política.

Assista aqui:

