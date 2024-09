FIEPB recebe o presidente do BNB para interlocução com o setor produtivo

A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB) recebeu, nesta sexta-feira (20), o presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Paulo Câmara, para um diálogo com o setor produtivo da Paraíba.

Em pauta, estiveram as linhas de crédito que são disponibilizadas pela instituição bancária para empresas de micro a grande porte, além do potencial e das possibilidades de fortalecimento da indústria paraibana.

Na ocasião, o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira, também anunciou duas importantes ações que vão impactar positivamente o setor industrial do estado.

“Esse encontro entre FIEPB e Banco do Nordeste, além de especial é histórico, trata-se de um reencontro da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba com a indústria paraibana, representada por cada um dos presentes. É para a indústria que nós existimos e é para a indústria que deve estar voltada toda a atuação da Federação. Estamos resgatando o protagonismo da nossa entidade para que todos vocês, industriais, tenham orgulho de dizer que são bem representados por esse órgão, que agrega os sindicatos patronais da indústria paraibana”, ressaltou Cassiano Pereira.

Em sua fala, o presidente também anunciou a contratação de uma consultoria especializada para desenvolver, na Paraíba, as bases do programa Nova Indústria Brasil (NIB), criado pelo Governo Federal, com o apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a iniciativa busca impulsionar a neoindustrialização e o desenvolvimento nacional. Segundo o presidente, todo o corpo técnico da FIEPB vai estar envolvido nesse projeto grandioso e desafiador.

“Muito se fala hoje na neoindustrialização, que é uma nova indústria voltada para a inovação e a modernidade, com foco nas cadeias produtivas. Considerando a sua importância, a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba deseja ser o agente condutor deste movimento de renovação do setor. Por essa razão, também quero assegurar a todos os industriais e líderes empresariais que nesta casa vivemos novos tempos. São tempos de mudança, de transparência, diálogo e de olhar para o futuro”, acrescentou o presidente, ao anunciar, ainda, que a FIEPB, em parceria com a CNI, também vai desenvolver um mapa estratégico para a indústria paraibana.

Ao visitar a FIEPB, acompanhado de parte da equipe diretora do BNB, o presidente Paulo Câmara assegurou que não faltarão recursos para fomentar e apoiar a indústria paraibana.

O presidente ressaltou, em seu discurso, a capacidade de iniciativa do presidente da Federação das Indústrias, que em reunião na sede do Banco, em Fortaleza, solicitou o apoio da instituição financeira para estimular o desenvolvimento do setor industrial paraibano.

“Ações como essa são fundamentais. Nós precisamos estar presentes e, também, precisamos ir atrás dos nossos clientes. O banco não pode ser algo estável, que fica esperando as pessoas. Nós temos que procurar os clientes, e isso se faz justamente com essas parcerias, como essa com a FIEPB, de modo que possamos chegar juntos e trabalhar com instituições que queiram ter uma participação mais ativa”, explicou o presidente do BNB.

Durante a apresentação das principais linhas de crédito e dos programas oferecidos pelo Banco do Nordeste, Paulo Câmara também reafirmou que a missão da instituição é “oferecer as condições de financiamento da forma que a indústria paraibana merece”.

“O banco é um parceiro há muito tempo de ações aqui na Paraíba e temos a missão de fazer com que o crédito cresça ainda mais. Com certeza, vamos sair daqui, com essa possibilidade dada pelo presidente Cassiano Pereira, com muitas contribuições importantes para que a gente possa trabalhar cada vez mais em conexão com as demandas industriais do estado”, acrescentou Câmara.

Por fim, o presidente da FIEPB ressaltou o marco histórico do encontro empresarial desta sexta-feira, afirmando que um novo momento se inicia para a indústria paraibana.

“Eu quero, como presidente da FIEPB, ser o porta-voz, o interlocutor para o industrial paraibano, independentemente do porte da empresa. Tenho certeza que, a partir de hoje, uma nova fase se inicia”, concluiu Cassiano Pereira.