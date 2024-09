Prefeito de Boa Vista sobre Dom Dulcênio: contato próximo com a comunidade

O prefeito de Boa Vista, André Gomes, expressou à reportagem do ParaíbaOnline sua satisfação pela concessão do título de cidadão campinense e paraibano ao bispo diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos. A homenagem foi concedida em reconhecimento ao trabalho realizado pelo religioso à frente da Diocese de Campina Grande.

Gomes ressaltou a dedicação de Dom Dulcênio em sua missão pastoral, destacando seu contato próximo com a comunidade. “Dom Dulcênio tem feito um trabalho extraordinário à frente da nossa diocese, no seu pastoreio. É um homem de Deus, que tem realmente ido até as pessoas nas suas visitas pastorais, em nossas paróquias, tem feito um trabalho realmente de peregrino”, afirmou o prefeito.

Ele ainda fez uma analogia bíblica para descrever o impacto do trabalho de Dom Dulcênio.

– A palavra de Deus diz que aquele que está andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes, e é isso que acontece com Dom Dulcênio. Ele tem semeado, percorrido toda a nossa diocese, nossas paróquias, tem estado próximo do povo de Deus, tem evangelizado com seu testemunho de vida – disse.

Além de sua fala sobre o bispo, André Gomes destacou a importância da fé em sua vida pessoal e familiar.

– Eu sempre digo, é uma fala de minha esposa Carol, que nós somos católicos, apostólicos, romanos e praticantes da nossa fé. Nós não só ajudamos a igreja, nós somos igreja – explicou.

O prefeito também compartilhou que sua família vive intensamente a fé, participando ativamente dos movimentos da igreja e reafirmando seu compromisso com a evangelização.

*Vídeo: ParaibaOnline

