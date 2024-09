Auditório lotado na homenagem prestada ao bispo Dom Dulcênio

A Diocese de Campina Grande viveu um momento histórico, especialmente para seu bispo, Dom Dulcênio Fontes de Matos, nesta quinta-feira, quando foi agraciado com os títulos de Cidadão Paraibano e Cidadão Campinense.

A Sessão Solene conjunta da Assembleia Legislativa da Paraíba e da Câmara Municipal de Campina Grande ocorreu no auditório do Seminário Diocesano, no bairro Alto Branco.

O Título de Cidadão Paraibano foi concedido por meio de uma proposta do Deputado Tovar Correia Lima e é destinado a pessoas que, embora não sejam naturais da Paraíba, prestam serviços relevantes para a comunidade local.

Por sua vez, o Título de Cidadão Campinense, proposto pelo Vereador Márcio Melo, é conferido a indivíduos que demonstram amor pela cidade e que contribuíram significativamente para a comunidade campinense.

Estiveram presentes padres, diáconos, representantes das paróquias, autoridades civis, presente também o Bispo de Caruaru, Dom José Ruy, demais segmentos da sociedade campinense, e os familiares de Dom Dulcênio que vieram de Sergipe prestigiar esse momento especial.

Conduzida pelo Presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Marinaldo Cardoso, a cerimônia contou com discursos de diversas autoridades e a concessão de títulos e honrarias ao homenageado.

Além dos presidentes Adriano Galdino e Marinaldo Cardoso, usaram da palavra os propositores das homenagens: Marcio Melo, Tovar Correia; vereador Pimentel Filho; Prefeito Bruno Cunha Lima; Vice-Governador Lucas Ribeiro; e o vigário geral da Diocese, padre Luciano Guedes, que subiram à tribuna para ressaltar a importância das honrarias conferidas a Dom Dulcênio.

Os discursos destacaram a significativa contribuição de Dom Dulcênio para a comunidade e a importância das homenagens como forma de reconhecimento pelo seu trabalho e dedicação.

Dom Dulcênio destacou a sua profunda ligação com a região e seu papel como pastor e líder espiritual.

Em sua fala, o bispo fez referências bíblicas, bem como reflexões pessoais, evidenciando um sentimento de gratidão, humildade e compromisso com a fé e a comunidade que o acolhe.

Em seguida, o bispo realizou uma conexão entre sua própria chegada à Paraíba e a recepção calorosa que Jesus recebeu dos galileus, conforme descrito no Evangelho segundo São João.

Ele compartilhou a sua experiência pessoal desde que chegou a Campina Grande, destacando seu sentimento de pertencimento e acolhimento por parte da comunidade local.

Dom Dulcênio rememorou o início de seu ministério na cidade, enfatizando a importância da acolhida e o desejo de se tornar um verdadeiro amigo, irmão e pai para os habitantes de Campina Grande e da Paraíba.

Trechos de seu pronunciamento:

“Recordo-me, como hoje, do dia em que aportei na ´Cidade Solum inter plurima – “Única entre muitas” – como se alcunha em seu brasão de armas. Com muito temor e tremor (cf. Fl 2,12), assumia a Cátedra e empunhava o Báculo Pastoral desta Igreja particular, por onde passaram zelosos pastores, dentre os quais o Dom Frei Anselmo Pietrulla – franciscano polonês, que passou no meu amado Sergipe alguns anos -, primeiro bispo de Campina Grande, e Dom Otávio Barbosa Aguiar – de quem tenho a dita de ser um dos seus sucessores pela segunda vez, em Palmeira dos Índios (sua última diocese, que foi a minha primeira, e aqui, sua primeira diocese, que espero ser a minha última). Assim, fui percebendo como a minha vida, sempre conduzida por Deus, se emaranha, desde há muito antes da minha chegada, com a Paraíba, com Campina Grande”, enfatizou.

“Naquele 2 de dezembro de 2017, ouvindo grandes votos de “seja bem-vindo!”, esculpidos no trecho bíblico “Bendito o que vem em nome do Senhor!” (cf. Sl 118,26), tinha em mim um misto de sentimentos que iam da apreensão à alegria do nosso povo, do meu rebanho. Naquele dia, quiçá em desabafo feliz, dizia aos meus diocesanos e a todos os paraibanos: “Sabei, Campina Grande, a Paraíba não recebe apenas um novo bispo. Desejo que recebais um amigo, um irmão, um pai.

Ele expressou sua gratidão às autoridades e a todos que contribuíram para a concessão dos títulos, reconhecendo o esforço de cada um e agradecendo de maneira especial aos autores dos projetos de titulação.

Dom Dulcênio também estendeu sua gratidão ao clero de sua diocese, aos religiosos e religiosas, aos seminaristas e aos fiéis leigos, afirmando seu profundo apreço e carinho por todos eles.

Ele reforçou a ideia de que sua nova titulação como cidadão honorário é um sinal de que sua família espiritual se estende à cidade e ao estado, consolidando ainda mais sua conexão com a comunidade local.

Dom Dulcênio encerrou seu discurso com uma oração, oferecendo a cidade, ao estado o Cristo Rei e Senhor do Universo, marcando o momento com um sentimento de consagração e devoção.

Dom Dulcênio, que lidera a Diocese de Campina Grande há quase 7 anos, tem desempenhado um papel essencial na vida dos católicos da região.

Sua atuação não se restringe apenas à cidade de Campina Grande, mas abrange também os 61 municípios que integram a jurisdição diocesana.

As honrarias recebidas são um reflexo do reconhecimento e da gratidão pela dedicação e pelo impacto positivo de suas ações pastorais e sociais na sociedade paraibana.

*Pascom/CG

Veja o vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online