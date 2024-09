Juiz ressalta reconhecimento de Dom Dulcênio em cerimônia de títulos

O juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior falou à reportagem do ParaibaOnline sobre a relevância da concessão dos títulos de cidadão campinense e paraibano ao bispo diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos. A honraria foi concedida em reconhecimento ao trabalho pastoral do religioso, que tem desempenhado um papel importante na comunidade.

Em sua fala, o juiz destacou a justa homenagem ao bispo. “Esse reconhecimento da cidade de Campina Grande, do poder legislativo, como também do poder legislativo estadual, através da Assembleia, é merecido por tudo que ele tem feito e irá fazer muito mais. Dom Dulcênio é a simbologia da fé, da esperança, do amor de Cristo que prega o Evangelho com a devoção daquele que se representa em grande pastor”, ressaltou Horácio.

O magistrado também mencionou o forte vínculo que Dom Dulcênio construiu com a população de Campina Grande desde sua chegada à Diocese.

– Ele tem sempre reconhecido o acolhimento e a identificação que teve com o povo de Campina Grande. É verdade, o povo de Campina, por natureza, é acolhedor. Ele trata a nós que viemos de fora com um carinho extraordinário. E isso eu posso asseverar de mim mesmo, que tenho recebido de Campina um carinho todo especial. E Dom Dulcênio também tem recebido porque Campina acolhe a todos que aqui chegam – frisou.

