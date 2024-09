Prefeito ressalta entrega de títulos de cidadão a Dom Dulcênio

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, destacou a importância da entrega dos títulos de cidadão paraibano e campinense ao bispo diocesano Dom Dulcênio Fontes de Matos.

Segundo Bruno, Dom Dulcênio, natural de Lagarto (SE), criou raízes e conquistou o carinho da cidade desde que chegou à região, sendo acolhido pela comunidade.

Além de seu papel como líder espiritual de mais de um milhão de católicos na Diocese de Campina Grande, o prefeito ressaltou o trabalho social do bispo, especialmente no apoio aos necessitados e doentes. “Ele coordena esses trabalhos com maestria”, concluiu.

