Em entrevista à Rádio Caturité FM, Adriano Capobianco, Diretor Comercial e de Novos Negócios da Partage Malls, abordou um tema que gerou muita discussão nos últimos anos: a relação entre o comércio físico e o digital.

Segundo Capobianco, a pandemia demonstrou que o shopping, além de ser um centro de compras, é um importante espaço de encontro e socialização.

– Havia uma grande apreensão sobre o futuro do varejo físico, com a ascensão do comércio digital. Muitas pessoas acreditavam que as lojas físicas seriam extintas. No entanto, a pandemia nos mostrou o quão importantes são as experiências presenciais, os encontros e a vida real. Ao sermos privados desses momentos, percebemos o quanto valorizamos esses espaços – afirmou.

O executivo ressaltou que após a pandemia, houve uma revalorização dos espaços físicos, como os shoppings centers.

– O shopping é um grande hub social, onde as pessoas gostam de se encontrar, de fazer compras e de vivenciar experiências. É um equipamento de natureza privada, mas com um papel fundamental na vida das cidades – completou.

