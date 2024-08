A cidade de Campina Grande recebe nesta quinta-feira (22), o 1º Fórum Nacional de Desenvolvimento do Varejo, um evento inédito que busca fomentar a discussão sobre o futuro do comércio local.

O evento, promovido pela Partage Malls, reunirá grandes nomes do varejo nacional para debater as principais tendências do setor e as oportunidades de crescimento para a região.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, Adriano Capobianco, diretor comercial e de Novos Negócios da Partage Malls, destacou a importância do evento para Campina Grande:

– Criamos um ciclo de discussão sobre varejo nas cidades onde temos shoppings, e Campina Grande é a primeira a receber esse fórum. É uma oportunidade única para pensarmos sobre a história e os próximos passos do varejo na cidade. Vamos discutir com pessoas relevantes e identificar os pontos de fundação do varejo do município, além de analisar as tendências globais e como podemos aplicá-las aqui, gerando novos empregos e renda – salientou.

O fórum será realizado no Quinta da Colina e contará com a participação de grandes nomes do setor, como João Alberto (Sebrae), Rosália Lucas (Secretaria Estadual do Turismo), Marcelo Abrantes (Fecomércio), Cristina Franco (ABF), Viviane Valdozende (Farm), Tito Motta (Grupo Motta) e o próprio Adriano Capobianco.

