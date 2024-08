As obras da aguardada ‘Ponte do Futuro’, que ligará as cidades de Cabedelo, Santa Rita e Lucena, estão prestes a começar e prometem gerar entre 600 e 800 empregos diretos.

O contrato para a construção foi assinado nesta terça-feira (13) durante um evento com o governador João Azevêdo.

O consórcio liderado pela empresa A.Gaspar, responsável pela execução, prevê o início dos trabalhos no final do segundo semestre de 2024, após um período de 120 dias dedicado às sondagens e projetos.

A ponte terá duas estruturas principais, incluindo uma extensão de 2 km que conectará a BR-230 à BR-101 Norte, e outra de 420 metros sobre o Rio da Guia, em Lucena.

O superintendente do DER-PB, Carlos Pereira, destacou que essa será a maior obra da história da Paraíba, trazendo um impacto significativo no tráfego de Cabedelo e arredores.

