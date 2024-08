O governador João Azevêdo assinou, nesta terça-feira (13), em João Pessoa, o contrato para a construção do Complexo Rodoviário que interligará os municípios de Cabedelo, Santa Rita e Lucena – a Ponte do Futuro, cujos investimentos somam recursos de R$ 465,5 milhões.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou a importância da obra para a mobilidade urbana e para a economia da Paraíba. Ele também evidenciou a capacidade de investimento do estado para garantir a execução de obras estruturantes.

“Esse é um dos momentos mais importantes do governo para iniciarmos essa obra tão importante para a mobilidade urbana da Grande João Pessoa, a partir desse grande complexo rodoviário. Nós teremos a condição de tirar do trânsito urbano mais de 500 caminhões por dia e eu tenho certeza de que essa obra será um marco para a infraestrutura e engenharia da Paraíba”, frisou.

O secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga, destacou que as obras irão impulsionar a economia da Região Metropolitana.

“Nós vamos criar uma área de expansão para o Porto de Cabedelo e uma área industrial e comercial em Santa Rita, criando um ambiente de desenvolvimento e eu parabenizo o governador pela decisão de fazer a obra, que já tem o dinheiro em conta”, disse.

O superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), Carlos Pereira, destacou que a Ponte do Futuro será a maior obra da história da Paraíba.

“O contrato já deve ser publicado amanhã no Diário Oficial e, em seguida, o DER vai emitir a ordem de serviço para início da obra que foi sonhada há muito tempo e que vai resolver definitivamente o tráfego em Cabedelo”, explicou.

O empresário Arnaldo Gaspar Neto, representante do Consórcio liderado pela empresa A.Gaspar, responsável pela execução da obra, afirmou que os serviços deverão ser iniciados em cerca de 120 dias.

“A partir de agora, nós vamos fazer as sondagens para que possamos fazer os projetos. Nós devemos gerar entre 600 e 800 empregos diretos e isso é um volume financeiro muito grande, além dos equipamentos e materiais e temos a segurança de que vamos cumprir os prazos porque temos a garantia de receber as medições em dia”, declarou.

Ponte do Futuro – As obras terão início no quilômetro 9,64 da BR-230, na estrada de Cabedelo. O projeto consiste na construção de duas pontes. A primeira terá uma extensão de 2 Km, e ligará a BR-230 à BR-101 Norte, e terá pista de 7,2 m, pista de passeio com 3,3 m, ciclovia de 2,5 m e acostamento de 2,5 m.

A intervenção na mobilidade urbana ainda contará com um viaduto sobre a linha férrea de 40 m e um mirante. A segunda ponte terá uma extensão de 420 m e será construída sobre o Rio da Guia, em Lucena.

O complexo rodoviário também contará com um prolongamento da PB-011, de Forte Velho a Lucena, com 11,2 Km de extensão, até o entroncamento com a PB-019; e adequação de PB-025 até o entroncamento da BR-101, com extensão de 500 m.

Além do impacto econômico, a construção da ponte deixará a zona urbana da região metropolitana com melhor mobilidade, menos acidentes de trânsito, menores índices de poluição ambiental e melhor qualidade de vida para os habitantes locais. Outro benefício importante será a redução no tempo de viagem.