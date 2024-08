Feriado em João Pessoa: veja o que abre e o que fecha

O feriado desta segunda-feira, 5 de agosto, que marca a Fundação da Paraíba, também celebra fundação de João Pessoa, que comemora 439 anos, e o dia de Nossa Senhora das Neves, padroeira da capital paraibana.

Veja o que abre e o que fecha na capital:

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas, retornando o atendimento ao público na terça-feira (06).

Comércio

O comércio pode abrir normalmente, desde que pague R$ 60, vale transporte e conceda uma folga ao trabalhador.

Shoppings de João Pessoa

Tambiá Shopping

As lojas abrirão das 12h às 20h enquanto a praça de alimentação funcionará das 12h às 21h. Já o cinema estará aberto de acordo com as sessões disponíveis.

Mangabeira e Manaíra Shopping

Os Shoppings Manaíra e Mangabeira funcionarão das 10h às 22h.

Liv Mall

O Liv Mall Shopping estará aberto a partir das 12h. As lojas estarão abertas entre às 13h e 21h. A praça de alimentação funciona das 12h às 21h, assim como a Estação Turma da Mônica e Rock&Ribs. A alameda de serviços estará fechada.

Mag Shopping

As lojas do Mag Shopping funcionarão das 9h até as 21h, enquanto a Praça de Alimentação funcionará das 10h às 22h e o cinema das 13h às 22h.

Shopping Sul

As lojas do Shopping Sul funcionarão das 12h às 20h, enquanto a Praça de Alimentação funcionará das 11h às 22h.

Shopping Sebrae

A praça de alimentação do Shopping Sebrae abre às 11h, enquanto as lojas abrem às 12h.

Pátio Altiplano

As lojas e quiosques do Pátio Altiplano abrem das 13h às 19h, enquanto a Praça de Alimentação funciona das 12h às 20h.

Parahyba Mall

As lojas do Parahyba Mall estarão funcionando das 13h às 22h, enquanto a Praça de Alimentação estará aberta das 12h às 22h. Outros serviços estarão em funcionamento das 13h às 21h.

Repartições públicas

Municipais

As repartições públicas municipais estarão fechadas. Apenas os serviços essenciais estarão funcionando.

Estaduais

As repartições estaduais estarão fechadas.

VLTs

A CBTU João Pessoa informou que os trens urbanos de João Pessoa não vão funcionar nesta segunda-feira (5), voltando a operar normalmente na terça-feira (6), a partir das 4h52.

Bica

O Parque Arruda Câmara, mais conhecido como Bica, vai funcionar durante o feriado do dia 5 de agosto, inclusive com atividades de terapias para comemorar a data. O parque fecha terça-feira (6) para manutenção.

Justiça

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) funcionará apenas em regime de plantão judiciário.

Correios

Não haverá funcionamento das agências dos Correios em todo o estado. As atividades retornam na terça-feira (6).

