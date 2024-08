Veja o que abre e o que fecha em Campina Grande no feriado

A Fundação da Paraíba, feriado estadual, é comemorado nesta segunda-feira, 5 de agosto.

Por conta do feriado, bancos estarão fechados e repartições públicas terão apenas os serviços essenciais funcionando em Campina Grande.

Veja o que abre e fecha na Rainha da Borborema:

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas para atendimento ao público, retornando na terça-feira (6).

Shoppings

Partage Shopping

As lojas e quiosques do Partage Shopping funcionarão normalmente das 10h às 22h. A Praça de Alimentação estará funcionando das 10h às 22h e o cinema conforme programação.

Design Mall

O Design Mall funcionará das 12h às 18h.

Shopping Luíza Motta

O shopping Luiza Motta estará funcionando normalmente, das 9h às 20h.

Cirne Center

O Cirne Center não estará aberto nesta segunda-feira (5).

Comércio

Conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Campina Grande, os comércios poderão funcionar normalmente, desde que paguem R$ 50, caso a empresa tenha até dez funcionários, ou R$ 55, caso a empresa tiver acima de dez funcionários, além de concederem uma folga no prazo de até 35 dias subsequente à data do feriado trabalhado.

Repartições públicas

Municipais

As repartições municipais estarão fechadas. Apenas os serviços essenciais estarão funcionando.

Estaduais

As repartições estaduais estarão fechadas.

Justiça

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) funcionará apenas em regime de plantão judiciário.

Correios

Não haverá funcionamento das agências dos Correios em todo o estado. As atividades retornam na terça-feira (6).

