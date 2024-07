Multidão lota o Parque Solon de Lucena durante 1º Evangelizar João Pessoa

Uma multidão lotou o Parque Solon de Lucena, em João Pessoa, neste sábado (27), durante o 1º Evangelizar João Pessoa – da Associação Evangelizar é Preciso -, evento que abriu a Festa de Nossa Senhora das Neves, realizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope). A programação religiosa foi aberta às 12h e seguiu até a noite com o show do Padre Reginaldo Manzotti.

A festa foi aberta com o Terço do Homens, dirigido pelo Padre Romualdo e seguiu com um louvor e oração do Padre Márcio José; louvor e oração com Celione David; momento das Capelinhas e Terço de Jesus das Santas Chagas, louvor e oração com Padre Sandro e ministério Consolação; e louvor e oração com Ministério Evangelizar é Preciso.

Às 17h foi celebrada uma missa e, logo em seguida a Adoração ao Santíssimo, seguido pelo louvor com o Ministério Evangelizar é Preciso e o show de Padre Reginaldo Manzotti.

O 1º Evangelizar João Pessoa trouxe o tema ‘As Muralhas vão cair’, com o lema ‘Coragem! É o Senhor, teu Deus, que marcha à tua frente’. O Padre Renato Redeson, conhecido carinhosamente como Padre Renatinho, é colaborador da Associação Evangelizar É Preciso e destacou a receptividade do povo de João Pessoa e de toda a Paraíba, além de ressaltar a importância do apoio para resgatar a religiosidade da Festa de Nossa Senhora das Neves.

“A Paraíba abre as portas e já chega logo na frente. Já sabíamos que nessa de entrarmos em cada estado, a Paraíba já ocuparia os primeiros lugares. E hoje estamos aqui, o povo que nos recebe com um calor humano tão especial, que preenche o Parque Solon de Lucena. Estamos vendo o quanto que valeu e o quanto que o Evangelizar chegou para ficar. Queremos todos os anos repetir essa experiência, junto do Padre Reginaldo Manzotti e também é claro, toda a equipe ministerial daqui da Arquidiocese da Paraíba e do povo local que trabalha tanto para a obra de Deus, a gente quer fortalecer os laços de comunhão também que existem aqui”, celebrou o Padre Renatinho.

Coordenador de Pastoral da Arquidiocese da Paraíba e administrador da Paróquia Sant’Anna e São Joaquim, o Padre Márcio José acredita que esse momento é um marco. “Fazer o início desta festa com o Evangelizar é Preciso é um marco. Trazer o Padre Manzotti também se torna uma grande ousadia. Mas, de fato, a gente percebe que a nossa Arquidiocese tem um fervor de fé. Percebemos que a Prefeitura Municipal de João Pessoa, em parceria com a Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, a Arquidiocese como um todo, tem tornado esta realidade de resgatar, de renovar, de trazer à tona, de fato, o que significa a padroeira principal. Agradecemos já a Prefeitura com essa parceria, com essa ousadia de estarmos juntos para evangelizar em período de novena”, completou.

Público aprova programação

Romildo de Castro Oliveira é do bairro do Cristo Redentor, e estava muito feliz com a programação religiosa montada pela Prefeitura de João Pessoa, em parceria com a Arquidiocese da Paraíba. “É muito importante apoiar essa parte religiosa da Festa das Neves para fortalecê-la. Está tudo muito lindo aqui”, falou.

E a programação não atraiu apenas gente da cidade. Tinha público de todos os lugares. As amigas Rosemary da Silva Barbosa, Edileuza Pereira da Cunha e Paula Frassinete Pontes são da cidade de Paulista, em Pernambuco, e vieram exclusivamente prestigiar o evento. As três concordam que eventos como esse fortalecem e até resgatam a fé.

“É muito importante um evento como esse, para resgatar essa fé, resgatar essa esperança nas pessoas. Sempre a fé é renovada, então nesses momentos religiosos, nesses eventos, a fé aumenta cada dia mais. E isso é importante na nossa vida, colocar Jesus na frente de tudo”, afirmou Rosemary.

“Eu tive duas perdas muito grandes na minha vida. Meu marido e depois meu filho morreu de um infarto fulminante. E o que me sustentou foi a obra de Deus. O Espírito Santo nasceu da Virgem Maria”, relata Edileuza.

“É realmente, é um prazer muito grande estar aqui nesse momento que a gente chega e volta cada vez mais forte, com alegria no coração, porque viemos pedir e agradecer, porque são tantas bênçãos que nós recebemos. E que Jesus abençoe todo o povo de Pernambuco, o povo de João Pessoa, enfim, todos que estão aqui”, falou Paula Frassinete.

Parceria – A realização da programação religiosa conta com a parceria e apoio da Funjope, Arquidiocese da Paraíba, Funjope, WN Produções, Comunidade Consolação Misericordiosa e Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves.

Evangelizar É Preciso

Considerado o maior evento católico do Brasil, é liderado pelo Padre Reginaldo Manzotti. Com 28 edições realizadas em diferentes capitais brasileiras, o encontro já reuniu 1,8 milhão de fiéis na Praia de Iracema, em Fortaleza, e rendeu ao fundador da Associação Evangelizar É Preciso, Padre Reginaldo Manzotti, o título carinhoso de “Padre que arrasta multidões”.

Com a parceria da Prefeitura de João Pessoa e da Arquidiocese da Paraíba, o I Evangelizar João Pessoa trouxe o tema “As muralhas vão cair” e o lema “Coragem! É o Senhor, teu Deus, que marcha à tua frente” (Dt 31,6). O encontro promoveu, aos participantes, um sábado intenso de renovação espiritual.

