Festa das Neves em João Pessoa começa com oração e show do Padre Reginaldo Manzotti

A primeira noite da Festa da Neves atraiu uma multidão de fiéis ao Parque Solon de Lucena. A comemoração, em homenagem à padroeira de João Pessoa e da Paraíba, Nossa Senhora das Neves, envolveu uma série de ações religiosas ao longo do dia e terminou com show do padre Reginaldo Manzotti.

A programação segue neste domingo (28), a partir das 16h, com uma Mostra de Dança e, às 19h começam os shows de Liss Albuquerque e Banda Tuareg’s.

“A Festa das Neves é um momento de celebração da história da cidade de João Pessoa, mas nós, nos três anos, temos feito uma programação que mostra que, na verdade, a Festa das Neves é um ato de louvor e de renovação das pessoas sobre o próprio sentido da vida e da sua fé. Hoje nós abrimos com o padre Reginaldo Manzotti e toda a igreja da Paraíba, que realizaram uma missa fortíssima, com um lado de celebração único, testemunhos de vida, de pessoas que, movidas pela fé, desenvolveram a sua vida”, avaliou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou que o padre Reginaldo Manzotti fez um show belíssimo para uma multidão encantada no Parque Solon de Lucena.

“Só temos gratidão e agradecimento ao próprio padre Reginaldo Manzotti, que acolheu o nosso projeto, à equipe da Catedral de Nossa Senhora das Neves, na pessoa do Monsenhor Robson Bezerra de Mello e do arcebispo de João Pessoa, Dom Manoel Delson, e a toda equipe envolvida. Abrimos a Festa das Neves de maneira muito forte, muito intensa, e mostramos um novo modelo da festa para a cidade de João Pessoa, que acolheu o projeto”, acrescentou.

Público

A fé moveu muitas pessoas até a Lagoa para conferir a programação religiosa. Moradores da cidade e caravanas de outros estados lotaram o Parque. Rejane do Nascimento Gomes de Paiva mora na zona rural de Cruz do Espírito Santo e foi com uma caravana para acompanhar o evento.

“Chegamos bem cedo aqui, por volta de 9h. Vim com minha família e mais a caravana. Estamos achando o evento muito organizado, excelente, magnífico. Nós esperávamos há bastante tempo por isso. É um momento de louvor e adoração e também de ver de perto o padre Reginaldo Manzotti”, declarou.

O servidor público Rafael Ramos chegou ao local ainda pela manhã. “Para mim, é um bom início da Festa das Neves, não só o padre Reginaldo Manzotti, mas todos os demais que já passaram por aqui. É um momento de reflexão, que une a fé das pessoas para um bem maior e isso, para mim, é primordial”, destacou.

Para o auxiliar de atacado e varejo Antônio Victor Silva Palmeira da Costa, a noite foi muito positiva. “Foi uma experiência única para os fiéis que vieram participar. Nós nos unimos para aumentar nossa fé, glorificar Jesus. Creio que, assim como eu, as pessoas estão aproveitando muito a festa”.

“Uma festa maravilhosa da comunidade católica, para toda a família. É um momento maravilhoso para rezar, agradecer a Deus e para que nos tornemos seres humanos melhores”, pontuou o bancário França Júnior.

De Caruaru (PE), a atendente Estefânia Ferreira soube do evento e veio com uma caravana. “Estou cansada porque estamos aqui desde cedo, mas vamos ficar até o final. Um evento muito lindo, muito organizado, uma bênção”, resumiu.

A técnica de enfermagem Josiana Silva estava na mesma caravana com sua mãe. “Somos bastante religiosas e estamos achando a programação excelente. É a primeira vez que visitamos João Pessoa. Estamos gostando bastante”. A pensionista Josefa Maria Silva dos Santos também aprovou o evento. “Achei muito boa a programação. Gostei muito. Deus está abençoando e nem estou sentindo o cansaço. Estão de parabéns por esse evento tão bonito”, elogiou.

A dona de casa Rosângela do Nascimento agradeceu pela oportunidade de ver de perto o padre Reginaldo Manzotti. “Cheguei por volta das 14h e está sendo uma bênção, um momento maravilhoso. Foi um dia muito abençoado, destacou.

Segurança

A Polícia Militar atuou com um efetivo entre 150 e 200 policiais a pé e motorizados. O Major Souza Neto, subcomandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, comandou a equipe e relatou que não foi registrada nenhuma ocorrência de significância.

“Temos muita gente, chegaram caravanas de fora, mas está tudo sob controle, o público está muito tranquilo. O policiamento foi reforçado e está aqui para prevenir e dar a atenção necessária caso seja preciso intervir em alguma situação”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também mantém suas equipes para atender qualquer emergência. “Estamos com duas equipes hoje, uma ambulância de suporte avançado, uma ambulância básica, mais as motolâncias que nos apoiam para fazer a guarnição do evento”, explicou o médico Alexandre Lima, coordenador da equipe.

Integração

O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS) e Samu, Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu e Corpo de Bombeiros.

Programação

Além dos shows no Parque Solon de Lucena, a Festa das Neves envolve a Tenda do Cordel que ficará aberta durante todo o período do evento, com declamações de cordelistas e venda de literatura de cordel. Nos dias 2, 3 e 4, tem apresentações de grupos de cultura popular no palco Culturas Populares.

Outro atrativo são as exposições artísticas. A mostra ‘Senhora das Neves’ está aberta à visitação na Casa da Pólvora, com uma coletânea de 20 artistas locais, sob a curadoria de Augusto Moraes. Já no Hotel Globo, o público pode conferir a exposição ‘Por Tuas Ruas’, do artista plástico Davi Queiroz.

Além da programação religiosa e dos shows, a Festa das Neves envolve o comércio de alimentos, bebidas e a tradicional maçã do amor, além da estrutura de parques e a Monga, no entorno da Lagoa.

Confira a programação:

Palco Lagoa (a partir das 19h)

28/07 – Liss Albuquerque / Banda Tuareg’s

29/07 – Vanessa Santos / Osmídio Neto

30/07 – Elson Júnior

31/07 – Felupe/ Os Neiffs / Aldair Playboy

01/08 – Padre Nilson Nunes

02/08 – Duquinha / Walkyria Santos

03/08 – Gera Almeida / Babado Novo

04/08 – Caronas do Opala / Roberta Miranda

Palco Cultura Popular (a partir das 17h)

02/08 – Grupo Raízes Parahyba / Capoeira Angola Palmares

03/08 – Boi de Reis Estrela do Norte / Barca Santa Marina

04/08 – Vó Mera e suas Netinhas / Babau Joaquim Guedes do Mestre Vavau

Praça da Independência (a partir das 16h)

05/08 – Desfile dos carros antigos

Durante todo o período do evento

● Tenda do Cordel

● Exposições artísticas:

– Casa da Pólvora – Coletânea de artistas locais com a curadoria de Augusto Moraes, aberta à visitação diariamente até 26 de agosto, das 9h às 17h.

– Hotel Globo – ‘Por Tuas Ruas’, do artista plástico Davi Queiroz, que pode ser vista de domingo a domingo, das 8h às 17h, até 12 de agosto.

