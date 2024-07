A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), anunciou nesta segunda-feira (22) o reforço e a intensificação da Operação Tapa-Buracos na cidade. A medida, tomada em resposta às chuvas frequentes, visa garantir melhores condições de tráfego e segurança para os motoristas e pedestres.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Sargento Neto, o número de equipes dedicadas à operação foi ampliado de duas para seis. “Nós tínhamos apenas duas equipes e aumentamos para seis equipes para a Operação Tapa-Buracos”, afirmou Neto em entrevista à Rádio Caturité FM.

O secretário ressaltou que, embora as chuvas sejam benéficas para a região, elas também causaram danos à infraestrutura da cidade, necessitando de reparos urgentes.

Para agilizar os trabalhos e minimizar os transtornos para a população, a Sesuma determinou que a partir desta semana a operação funcione 24 horas por dia.

