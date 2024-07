Atendendo às demandas da população rural, a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), anunciou nesta segunda-feira (22) o reforço das ações de nivelamento das estradas da zona rural.

A medida, tomada em conjunto com a Secretaria de Agricultura, visa garantir melhores condições de tráfego e acessibilidade para os moradores da região, especialmente após os danos causados pelas chuvas que atingiram o município nos últimos meses.

– Temos motoniveladoras e a Secretaria de Agricultura também tem. Nós fizemos o trabalho de nivelamento, mas precisa ser refeito por causa das chuvas da zona rural – explicou Neto em entrevista à Rádio Caturité FM.

