O velório de Biliu de Campina, realizado nesta terça-feira (9) foi um momento de profunda comoção e homenagens ao artista que tanto contribuiu para a cultura nordestina.

A idealizadora do Festival de Inverno de Campina Grande, Eneida Agra Maracajá, esteve presente e compartilhou suas memórias e admiração pelo legado de Biliu.

Em entrevista ao ParaibaOnline, Eneida destacou a importância de Biliu para a identidade cultural de Campina Grande e sua dedicação às manifestações populares. Com palavras emocionadas, ela lembrou do artista como um verdadeiro defensor da nordestinidade e de sua contribuição inestimável para a música e a cultura regional.

– Ele é a cara de Campina. Sempre o chamei do “Menestrel da Forrobodologia”. O admirei e respeitei como grande defensor da nordestinidade brasileira. Ele foi rigorosamente comprometido com as manifestações populares. O artista vai, mas a criação fica. O Festival de Inverno participa dessa saudade, mas aplaude, de coração, Biliu de Campina – declarou.

Veja a entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

