O velório de Biliu de Campina, realizado nesta terça-feira (9), no Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande, foi marcado por homenagens emocionadas. Amigos, familiares e admiradores se reuniram para dar o adeus ao icônico artista campinense.

Entre os presentes, estava o produtor cultural Felipe Sousa, que trabalhou de perto com Biliu e compartilhou palavras emocionantes sobre o legado deixado pelo artista.

Em entrevista ao ParaibaOnline, Felipe Sousa destacou a genialidade, a generosidade e a resistência de Biliu de Campina, atributos que fizeram dele um símbolo da cultura nordestina.

Visivelmente emocionado, Felipe lembrou com carinho das inúmeras qualidades de Biliu, que iam muito além de sua postura irreverente e intelectual.

– A alegria dele, a irreverência, toda intelectualidade, toda a cultura, todo o jeito de externar a cultura nordestina. Biliu, apesar de aparentar uma postura sisuda, tinha uma generosidade fora do comum. Ele era uma pessoa amorosa, sensível, uma pessoa sempre pronta para ajudar as pessoas que queriam manter a arte dele viva. Foi assim comigo, com Heloisa, com Roninho e tantos outros. A resistência de Biliu foi o que mais me marcou. Ele sempre foi um símbolo de resistência – declarou Felipe Sousa.

Veja a entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

