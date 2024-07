Veja a entrevista de Biliu de Campina Grande publicada em 2023 no ParaibaOnline

Na edição de 2023 da cobertura do Maior São João do Mundo do ParaibaOnline, foi postado um vídeo com Biliu de Campina, quando de sua participação no Parque do Povo.

– Ronaldo criou o Maior São João do Mundo. É o primeiro sem segundo, não tem nem comparação. Deixou de ser o Maior São João do Mundo, agora é um mundo de São João – comentou Biliu na ocasião.

Recorde aqui:

Biliu de Campina retorna aos palcos com energia contagiante após recuperação (youtube.com)