Biliu de Campina: veja horários de velório e sepultamento do artista

O velório do cantor Biliu de Campina ocorrerá no Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande, a partir das 23h desta segunda-feira (8), conforme confirmado pela assessoria do artista.

O sepultamento do artista acontecerá no cemitério do Monte Santo, às 16h dessa terça-feira, 9.

Nascido em 1º de março de 1949, Biliu tinha 75 anos. Ele era natural de Campina Grande e formado em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), mas alcançou repercussão nacional através de sua música.

Iniciando sua carreira artística em 1978, ele se destacou como um dos mais importantes artistas do forró tradicional na Paraíba, influenciado pelo ritmo de Jackson do Pandeiro.

Nos últimos anos, Biliu foi internado diversas vezes e havia anunciado sua aposentadoria dos palcos em junho deste ano.