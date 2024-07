A 41ª edição do Maior São João do Mundo chegou ao fim neste último domingo (30), e os resultados preliminares da pesquisa Datavox, divulgados nesta sexta-feira (5) pela secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, comprovam o sucesso da festa.

– Conseguimos, todos juntos, entregar uma edição de muito sucesso e com muitos indicadores positivos para a nossa economia local. Alguns dados preliminares mostram, por exemplo, através do Instituto Datavox, a aprovação de 98,8% da edição de 2024. É um percentual muito importante – afirmou Tâmela em entrevista à Rádio Caturité FM.

Números animadores da festa:

O número de visitantes no Parque do Povo durante os 33 dias da festa superou 2 milhões, um aumento de 17% em relação ao ano de 2023.

A festa gerou uma movimentação econômica de mais de R$ 473 milhões na cidade, também superior à edição anterior.

– Esses dados qualificam a nossa festa ainda mais e nos dão a certeza de que estamos no caminho certo – finalizou a secretária.

