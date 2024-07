São João de Campina Grande pode ganhar estrutura permanente

A 41ª edição do São João de Campina Grande chegou ao fim neste último domingo (30), e o sucesso da festa, que gerou mais de R$ 473 milhões em movimentação econômica para a cidade, abre espaço para a discussão sobre a possibilidade de uma estrutura permanente para o evento.

Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta sexta-feira (5), a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, comentou sobre essa ideia.

– Campina Grande tem esse potencial. Não acredito em uma estrutura de janeiro a janeiro, mas validações de períodos, até porque requer um grande investimento. Precisa ser estudado de forma responsável, mas acredito que temos potencial para receber turistas o ano todo – salientou.

A secretária ressalta a necessidade de um estudo detalhado para avaliar a viabilidade da estrutura permanente, considerando os custos envolvidos e os benefícios esperados.

