Parque Evaldo Cruz será polo do Natal Iluminado em Campina Grande

O Parque Evaldo Cruz, também conhecido como Açude Novo, será um dos polos do Natal Iluminado de Campina Grande este ano. A confirmação veio da secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, em entrevista à Rádio Caturité FM nesta sexta-feira (5).

– O Parque Evaldo Cruz vai ser contemplado com o “Natal Iluminado”. Teremos lá um ponto de decoração e tenho certeza que vai agregar demais – afirmou a secretária.

A inclusão do Parque Evaldo Cruz na programação do Natal Iluminado é uma ótima notícia para a população da cidade. O parque, que já é um importante espaço de lazer, ficará ainda mais bonito e convidativo durante as festas de fim de ano.

Veja a confirmação da secretária em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

