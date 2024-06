Gerente da Suplan detalha ações corretivas no Arco Metropolitano

Após as denúncias feitas pelo vereador Alexandre Pereira (União Brasil) sobre problemas estruturais no viaduto da BR-104, parte do Arco Metropolitano de Campina Grande, o gerente regional da Superintendência de Planejamento da Paraíba (Suplan), Israel Costa, prestou esclarecimentos importantes sobre a situação.

A obra, realizada pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER), tem sido alvo de críticas devido a uma deflexão em um dos muros de contenção.

Alexandre havia denunciado que um dos ombros do muro de contenção do viaduto sofreu uma deflexão na junta de dilatação, levantando dúvidas sobre a segurança e a integridade estrutural da obra.

Em resposta, Israel explicou que o DER está ciente dos problemas e já está tomando as medidas necessárias para corrigir as falhas.

Ele afirmou que, apesar dos problemas relatados, a obra teve uma recepção muito positiva e é fundamental para a mobilidade urbana da cidade.

“Os trabalhos de correção já estão em andamento. A junta de dilatação sofreu um trabalho de reparo e o ombro do muro de contenção está sendo corrigido,” disse.

Ele ressaltou que essas questões são comuns em obras de grande porte e que medidas corretivas estão sendo implementadas com cuidado expressivo.

Israel garantiu que a estrutura do viaduto em si, elemento crucial para a mobilidade urbana, permanece segura e funcional.