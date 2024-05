João Pessoa permanece sob alerta de chuva forte

A Prefeitura de João Pessoa montou uma força-tarefa para atender a população e minimizar os impactos da chuva forte iniciada na madrugada desta terça-feira (28).

A Capital permanece sob alerta laranja (perigo de chuva), de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válida até as 10h desta quarta-feira (29).

Equipes de trabalho da Defesa Civil, Seinfra, Sedurb, Semam, Semob-JP e Emlur estão de prontidão para atender as ocorrências.

João Pessoa foi a cidade onde mais choveu em todo o Estado, nas últimas 24 horas, segundo a Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa).

Até as 18h desta terça-feira, o índice pluviométrico foi de 170 milímetros (mm). Isso representa mais da metade das chuvas registradas no mês inteiro na cidade, que é de 274,2 mm. A média histórica para o mês de maio é de 282 mm.

Segundo o Inmet, até as 10h desta quarta-feira, João Pessoa está sob alerta, com previsão de chuvas de 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamento de encostas e transbordamento de rios. Por conta do alerta, todas as equipes da Prefeitura permanecem a postos 24 horas por dia.

Defesa Civil – Equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) permanecem monitorando todas as áreas de risco, como barreiras, encostas e margens de rios. E, para o atendimento à população, a Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Em caso de ocorrência, o órgão deve ser acionado pelo número 98831-6885 (WhatsApp) ou pelo telefone 199, que está em fase experimental, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.

Emlur – Agentes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) fizeram a coleta dos resíduos das árvores que caíram, no Parque Solon de Lucena, durante as chuvas.

As equipes da Emlur também colaboraram com as ações da Seinfra na otimização de drenagem em pontos de alagamento no Parque Bosque das Águas, em Mangabeira.

A intervenção foi feita com a disponibilização de uma turma de agentes de limpeza.

Semam e Sedurb – As Secretarias de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano estão trabalhando, em conjunto, para remover galhos que caiam nas vias. Em caso de árvores em situação de risco, os contatos (83) 3213-7012 e (83) 3213-7018 estão disponíveis para a população.

Semob-JP – A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana disponibiliza os contatos (83) 3213-7188 (Disk-Semob-JP) e (83) 98760-2134 (Whatsapp-Cott) para os chamados da população, em caso de ocorrências no trânsito.

Durante todo o período das chuvas fortes, agentes da Semob-JP atuaram monitorando os corredores e vias com grande demanda de tráfego para solucionar congestionamentos. Técnicos também solucionaram rapidamente problemas com os semáforos causados pelas chuvas.

A Semob-JP também dá dicas de cuidados para os motoristas evitarem sinistros em dias de chuvas.

É importante que condutores de todos os veículos redobrem a atenção aos cruzamentos; reduzam a velocidade; mantenham distância dos veículos à sua frente; não se arrisque em vias alagadas; e respeitem as sinalizações.

Seinfra – A Secretaria de Infraestrutura mantém um cronograma diário de ações nos bairros da cidade.

Os serviços de galerias são realizados continuamente dentro do trabalho de prevenção planejado pela equipe, com execução de limpeza, desobstrução e recuperação de galerias com remoção de entulhos.

A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.