Chuva intensa causa alagamentos e transtornos em João Pessoa

Nesta terça-feira (28), João Pessoa amanheceu sob forte volume de chuvas, resultando em diversos pontos de alagamento em vias da cidade. O trânsito na capital ficou praticamente parado em várias áreas.

Além dos alagamentos, uma árvore caiu na lateral da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), nas proximidades do Hospital Universitário (HU), o que agravou ainda mais os problemas de trânsito na região.

De acordo com a previsão do tempo, a expectativa é de chuvas de intensidade fraca a moderada, podendo, em alguns momentos, atingir intensidade forte, especialmente na faixa litorânea. As precipitações podem se estender de forma pontual para as áreas do Brejo e Agreste.

A Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de João Pessoa (COTT/SemobJP) realizou um levantamento e identificou bloqueios totais em várias vias devido ao acúmulo de água. As principais vias afetadas incluem:

Av. Dom Pedro II (Ibama) no sentido bairro

Cel Augusto F. Maia (Viaduto do Cristo)

Lateral do Central de Polícia

Av. Sergio Guerra (Equilíbrio do Ser)

Av. Sanhauá

Ladeira entre Mangabeira e Valentina

Cruzamento entre Caetano Filgueiras e Feliciano Dourado (Feira da Torre)

Lateral do Centro Administrativo Municipal (CAM) em Água Fria

Cruzamento entre Av. Dom Pedro II e Av. Coremas