A Paraíba está sob vigilância devido a dois alertas de acumulado de chuva emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A partir das 7h21 desta terça-feira (28) até as 10h desta quarta-feira (29), 53 municípios paraibanos enfrentarão condições climáticas adversas, com riscos variáveis conforme a gravidade do alerta.

Um alerta laranja, indicando perigo de acumulado de chuva, foi emitido para 16 municípios litorâneos da Paraíba. A previsão aponta para chuvas intensas, com volumes entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia.

Este alerta, além de incluir regiões da Paraíba, também se estende a áreas de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte. As chuvas intensas podem causar alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Em meio às fortes chuvas que já estão atingindo a Grande João Pessoa, foram registrados diversos pontos de alagamento tanto na capital quanto em municípios vizinhos, aumentando a preocupação com a segurança da população.

Os municípios sob alerta laranja incluem Alhandra, Baía da Traição, Bayeux, Caaporã, Cabedelo, Conde, Cruz do Espírito Santo, João Pessoa, Lucena, Mamanguape, Marcação, Mataraca, Pedras de Fogo, Pitimbu, Rio Tinto e Santa Rita.

Paralelamente, um alerta amarelo, que indica perigo potencial, foi emitido para outros 37 municípios paraibanos. Este alerta prevê chuvas menos intensas, entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Apesar de os riscos serem menores, ainda há possibilidade de pequenos alagamentos e deslizamentos.

O alerta amarelo também se estende a partes de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará.

Entre os municípios sob alerta amarelo na Paraíba estão Araçagi, Belém, Caiçara, Caldas Brandão, Capim, Cruz do Espírito Santo, Cuité de Mamanguape, Curral de Cima, Duas Estradas, Guarabira, Gurinhém, Itabaiana, Itapororoca, Jacaraú, Juripiranga, Lagoa de Dentro, Logradouro, Mamanguape, Marcação, Mari, Mataraca, Mulungu, Pedras de Fogo, Pedro Régis, Pilar, Pirpirituba, Riachão do Poço, Rio Tinto, Salgado de São Félix, Santa Rita, São José dos Ramos, São Miguel de Taipu, Sapé, Serra da Raiz, Sertãozinho, Sobrado e Tacima.

As autoridades recomendam que a população evite enfrentar o mau tempo. Especificamente para o alerta laranja, é aconselhado observar qualquer alteração nas encostas, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia quando possível, e proteger os pertences da água em casos de inundação, utilizando sacos plásticos.

Para o alerta amarelo, a orientação é observar alterações nas encostas e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em casos de emergência, a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) estão disponíveis para fornecer assistência e informações adicionais. A população deve permanecer atenta e seguir as recomendações para garantir sua segurança durante este período de chuvas intensas.