Fortes chuvas em João Pessoa: teto de posto de combustível desaba

As fortes chuvas que caíram no início da manhã desta terça-feira provocaram transtornos em diversas partes da cidade. Por volta das 6h, quando a chuva atingia seu pico, o teto de um posto de combustível localizado no bairro de Oitizeiro desabou, causando grande susto. O estabelecimento teve o funcionamento suspenso. Felizmente, não há registros de feridos.

Além do desabamento, várias regiões da cidade enfrentaram sérios problemas de alagamento, comprometendo a mobilidade e causando danos materiais. Bairros como Mangabeira, Bancários, Cristo, Cruz das Armas, José Américo e Torre registraram áreas de alagamento já nos primeiros momentos da chuva.

Em José Américo e Torre, alguns veículos ficaram imobilizados devido ao acúmulo de água, resultando em panes nos carros. Motoristas relataram dificuldades em transitar pelas vias inundadas, o que agravou os congestionamentos matinais.

As autoridades locais estão em alerta e equipes da Defesa Civil foram mobilizadas para atender as áreas mais afetadas. Moradores são aconselhados a evitar deslocamentos desnecessários e a permanecer em locais seguros até que a situação se normalize.