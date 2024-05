Prefeitura de Campina Grande entrega primeira etapa do Açude Novo

O entardecer desta segunda-feira, 27 de maio de 2024, vai ficar guardado na memória dos campinenses que puderam testemunhar a entrega da primeira etapa da obra de revitalização do parque Evaldo Cruz, mais uma proposta de lazer para toda a família, bem no coração da cidade.

Seu Alcides

Seu Alcides foi o primeiro a chegar no local e escolheu um dos banquinhos no entorno da fonte luminosa para para relembrar os passeios aos domingos com os filhos e já programar os próximos com os netos.

Dona Estelita

“Eu moro aqui pertinho e queria ser o primeiro a chegar e quero ver essa água da fonte funcionando como era nos anos 80. Quando o meu filho era pequeno todos os domingos eu passeava com ele aqui no Parque e agora eu vou poder passear com os meus netos e contar muitas histórias pra eles. Essa obra é uma coisa impressionante, Deus é quem protege o prefeito Bruno e a família dele, que tem trabalhado muito pela a cidade”, disse o aposentado, Alcides José Gertrudes de Maria.

Maria do Socorro e família

A memória afetiva também tocou Janemeira de Jesus, natural do município de Areia, ela chegou na cidade com 12 anos e parte da adolescência foi no Parque Evaldo Cruz, onde fez amizades que leva para toda vida.

Janemeira

“Todo domingo à tarde eu frequentava o parque, fiz muitas amizades que conservo até hoje. Outro dia estávamos lamentando por esse espaço estar abandonado, mas quando o prefeito Bruno anunciou a reforma nós ficamos na expectativa. Toda vez que eu passava no ônibus ficava de pé pra ver o andamento da obra e hoje eu não poderia deixar de comparecer. Já marquei com os meus amigos pra gente se vir e tirar uma foto juntos”, garantiu Janimeire de Jesus.

Para dona Maria do Socorro hoje foi o dia de reunir três gerações. Ela, a filha e a neta passearam pelas instalações do parque e ficaram encantadas com o que viram, principalmente com a interligação entre o parque Evaldo Cruz e o Parque do Povo.

“Eu gostei de tudo, mas principalmente desse túnel que liga os parques, porque a gente vai poder atravessar com segurança, sem se preocupar. Hoje eu vim mostrar pra minha filha os lugares que eu gostava de ficar e ainda revelei pra ela que namorei muito por aqui, só recordações boas, passou um filme na minha cabeça e o coração se encheu de alegria”, confessou em risos.

Já para a dona Estelita Guedes, esta reinauguração tem um gostinho dobrado, uma vez que ela também participou da entrega do parque à população na década de 70, obra construída na gestão do então prefeito Evaldo Cruz, que transformou um reservatório de água em uma paisagem que embelezava a região central de Campina Grande.

“Tá tudo lindo! O prefeito Bruno está de parabéns, ele acertou muito em fazer a reforma desse parque que fica no centro da cidade e vai servir muito como na época de Evaldo Cruz, quando as crianças brincavam aqui nessa área de lazer enquanto os adultos faziam piqueniques e colocavam o papo em dia. Eu agradeço a Deus porque pude vir na inauguração e agora estou vindo de novo pra ver o parque que ficou ainda mais lindo”, declarou a aposentada.

Mas, aos que não puderam estar no local participando dessa festa, não tem problema, o dia de hoje foi apenas o pontapé inicial para novas histórias, nesse cartão postal da Rainha da Borborema.