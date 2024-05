A inauguração da primeira etapa do Parque Evaldo Cruz promete ser um marco para Campina Grande, com benefícios que vão além do lazer e cultura. A obra revitalizou e requalificou um importante espaço urbano, proporcionando à população um local adequado para atividades recreativas e culturais.

O arquiteto Túlio Duda Paes, secretário-executivo de Planejamento (Seplan), ressalta a importância histórica e social da obra para a cidade. Ele enfatiza como a transformação desse espaço vai impactar, positivamente, a vida dos moradores, oferecendo novas oportunidades de lazer e convivência.

“Além de socioambiental, essa obra é histórica. Estamos resgatando um espaço urbano em Campina Grande. Quando a gente fala do social, as pessoas terão a possibilidade de aproveitar mais os espaços de lazer, os espaços de cultura, uma área verde que a gente está proporcionando para a cidade. É um momento histórico para a cidade e para as pessoas. O social é, de fato, devolver esse espaço para que as pessoas possam utilizar para levar a família, amigos, para ter uma área que possam aproveitar durante o fim de semana, é importante”, afirmou Túlio.

Segundo Túlio Duda, o Parque não é apenas uma conquista ambiental e social, mas também um investimento estratégico para o futuro econômico da cidade. O projeto foi concebido com a intenção de criar um espaço multifuncional, capaz de abrigar eventos culturais e artísticos ao longo do ano, além dos tradicionais festejos de São João. Essa abordagem, segundo ele, amplia as possibilidades de uso do Parque, tornando-o um centro de atividades variadas que pode atrair visitantes e estimular a economia local.

“É um investimento para o futuro. O espaço, que foi projetado, foi pensado para que pudesse comportar também eventos culturais, além do São João, e também artísticos da cidade”, destaca o secretário executivo da Seplan. Com essa infraestrutura versátil, o Parque Evaldo Cruz se posiciona como um novo ponto de encontro para a comunidade, fortalecendo a coesão social e o dinamismo econômico de Campina Grande.

O compromisso com a sustentabilidade também é uma característica significativa do projeto, que inclui um plano de arborização e paisagismo. O Parque não só preservará as árvores existentes, mas também adicionará novas espécies para criar áreas sombreadas e esteticamente agradáveis. Essa iniciativa visa melhorar a qualidade do espaço público, promovendo um ambiente mais verde e acolhedor para os visitantes. O paisagismo será integrado com a fonte luminosa, proporcionando uma experiência visual única para os frequentadores.

“Temos também, além do replantio, um acréscimo de árvores na região. Toda a parte de calçadas, do passeio público, ciclovia, vai ser sombreado por novas árvores, com espécies que são sombra e com espécies que vão embelezar ainda mais o parque. O paisagismo vai ser diferenciado. Vai ser o primeiro parque na cidade que terá um trabalho de paisagismo, que as pessoas vão poder contemplar. E esse paisagismo vai estar integrado com a fonte luminosa”, explicou o arquiteto.

Dessa forma, ressalta, o Parque Evaldo Cruz está pronto para se tornar um dos principais espaços públicos de Campina Grande, beneficiando a comunidade de diversas maneiras e consolidando-se como um legado para as futuras gerações.