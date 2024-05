A Prefeitura de Campina Grande apresenta mais uma novidade para a edição d’O Maior São João do Mundo 2024. Um painel de 4m x 2m, pintado pela artista visual Thaynara Negreiros, conhecida por Thaynha, que será apresentado nesta segunda-feira, dia 27, durante a entrega da primeira etapa do Parque Evaldo Cruz.

O painel, com iluminação própria, destaca a nova ligação entre o Parque do Povo e o Evaldo Cruz. Thaynha explica que a pintura apresenta duas figuras femininas, cada uma representando um dos parques. “A simetria entre elas, equilibrada por um portal central, simboliza o túnel que interliga os dois parques. Têm ainda as representações tradicionais da festa, como a fogueira, fogos de artifício, bandeirolas”, disse a artista.

A obra é um presente da construtora Engemat, responsável pela reforma do local. Luiza Brasileiro, gerente de marketing da construtora, explicou que apesar da construtora ser do estado de Alagoas, seu fundador, Virgílio Brasileiro, nasceu em Campina Grande, e ao ganhar a licitação da reforma e ampliação do Parque Evaldo Cruz, a Engemat ficou extremamente feliz em retomar as origens, e logo veio à ideia de fazer algo mais, pois o antigo Parque do Açude Novo era um espaço em que o próprio presidente teve momentos de lazer na infância.

“A gente pensou o que mais a construtora podia fazer para o São João de Campina Grande, e então com informações de parentes e amigos que nos falaram sobre a cultura da cidade, pensamos em uma obra que ficasse como marco para os campinenses. Então veio o pensamento do projeto da ilustração, que retratasse o São João de Campina Grande e essa nova ligação entre o Parque do Povo e o Parque Evaldo Cruz” explicou Luiza.

Ela disse ainda que a escolha da artista se deu após uma busca por artistas campinenses e que encontrou Thaynha pelo twitter. “Queríamos alguém que entendesse a cultura local e que pudesse dar vida a essa nova conexão entre os parques. Thaynha trouxe isso com sua visão única e seu talento inegável. Encontrar a artista, após uma postagem sua no twitter em que falava sobre a vontade de ter sua arte n’O Maior São João do Mundo, foi mesmo um achado,” declarou Luiza.

Thaynha comentou sobre essa oportunidade de expor sua arte no Parque do Povo. ‘É um sonho realizado poder mostrar meu trabalho nesta festa. É gratificante ver a arte urbana, que é diretamente popular, sendo valorizada em um evento tão importante,” revelou.

Ainda sobre a pintura, Luiza Brasileiro, da Engemat, diz que o painel conta também com a inscrição “O Maior São João do Mundo Todim”, juntamente com os anos 1983 e 2024, celebrando a longevidade e a importância do evento, apontando para um legado de mais de 40 anos de festa.

Ela também comunicou que, ao final dos 33 dias de festa, a Engemat irá leiloar o painel. “Vamos leiloar o trabalho e estamos definindo se a renda será revertida para uma instituição de caridade local ou para um projeto cultural que desenvolva artistas, pintores, designers gráficos e grafiteiros, ou seja, uma instituição que trabalhe com pintura e educação”, informou.

Ronaldo Cunha Lima Filho, secretário municipal de Cultura, disse que a inauguração do painel, não é apenas um evento artístico, mas também uma oportunidade de solidariedade. “Isto porque, ao final das festividades de São João, a peça será leiloada, e os recursos arrecadados serão destinados a uma instituição de caridade ou a um projeto cultural da cidade. Nosso intuito é apoiar iniciativas que desenvolvem talentos locais, seja na pintura, design gráfico ou grafite e parabenizamos a Engemat pela contribuição cultural a cidade de seu patrono,” finalizou o secretário.