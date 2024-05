Veja imagens do novo cartão postal de Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (Secob), iniciou os testes oficiais de iluminação e sincronia da fonte luminosa, embelezando o obelisco do Parque Evaldo Cruz. O prefeito Bruno Cunha Lima esteve presente no parque para acompanhar os primeiros testes na fonte.

Os testes oficiais foram realizados na noite de terça-feira, 21, quando houve os testes dos canhões de luz, da iluminação do obelisco em diversas tonalidades de cores, e a funcionalidade dos bicos dos jatos d’água. Os testes formais estão agendados para acontecer também nesta quarta e quinta-feira, dias 22 e 23 de maio. A fonte luminosa incluirá música sincronizada, com as luzes e os jatos d’água. A realização destes testes é necessária para garantir que o espetáculo ocorra sem contratempos.

“O projeto da fonte foi desenvolvido pela Prefeitura. Será um total de 90 bicos, com altura média de quatro a seis metros. Nós vamos ter toda uma programação onde vamos sincronizar luz, música e os jatos de água. É uma coisa belíssima”, explicou Marcelo Queiroga Maciel, da Construtora Engemat, responsável pelos serviços.

A revitalização do Parque Evaldo Cruz promete elevar a infraestrutura dos eventos turísticos de Campina Grande. Equipamentos modernos serão instalados para oferecer performances memoráveis. Além disso, essas melhorias oferecerão espaços públicos de alta qualidade, que podem ser desfrutados durante todo o ano, e não apenas durante o São João.

Nesta primeira etapa, além da ponte da rua Lino Gomes da Silva, serão entregues a passagem entre os Parques do Povo e Evaldo Cruz, o pátio multiuso, escadarias para contemplação da fonte, obelisco requalificado, fonte luminosa, pavimentação ao lado do obelisco, rampas de acessibilidade, paisagismo da primeira etapa, gradil de proteção e iluminação em LED, em todo o parque.

Com um investimento de R$ 30 milhões, essa obra histórica, localizada no Centro da cidade Rainha da Borborema, devolverá à população um amplo espaço para exercícios, contemplação, eventos e ampliação do Parque do Povo.

O Açude Novo está sendo revitalizado e ganhará novas estruturas, como a quadra poliesportiva, ciclovia, pista de skate, playground, espaço pet, lanchonetes, lojas e banheiros acessíveis, além da reforma do museu onde funciona, atualmente, a Secretaria de Cultura do Município (Secult).