Está marcada para a noite da próxima segunda-feira a inauguração da 1ª etapa da obra de revitalização do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo), em Campina Grande.

Constam dessa etapa o pavilhão de eventos, a iluminação em LED, as escadas com acessibilidade, gradil, a passagem de interligação entre os Parques do Povo e o Evaldo Cruz, bem como o obelisco.

O detalhe especial é a fonte luminosa. O projeto da fonte foi desenvolvido pela própria Prefeitura. Serão 90 bicos, com altura média de quatro a seis metros, e incluirá música sincronizada e luzes coloridas.

