Vereador critica Cagepa por problemas com a água em Campina Grande

Nesta quinta-feira (9), o vereador Alexandre Pereira (União Brasil) subiu à tribuna da Câmara Municipal de Campina Grande para denunciar problemas na qualidade da água fornecida pela Cagepa (Companhia de Água e Esgotos da Paraíba) à população de Campina Grande.

Segundo o parlamentar, moradores de diversos bairros da cidade têm relatado a presença de cor e mau cheiro na água, além de frequentes faltas de abastecimento.

– Há alguns meses, diziam que Campina Grande ficaria sem água se a obra do túnel que liga o Parque Evaldo Cruz ao Parque do Povo fosse iniciada, porque no local havia duas adutoras. Ouvi muitas críticas contra a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, mas o túnel ficou pronto. Depois, disseram que a cidade ficaria sem linha de celular e internet por causa da fiação, e quem não lembra do ‘auê’ que a oposição fez por causa de cinco algarobas?… Hoje, passados quatro ou cinco meses, a cidade vive um caos no abastecimento por conta da cor e do mau cheiro da água que chega nas nossas casas – afirmou.

O vereador ressaltou que as reclamações sobre a qualidade da água são frequentes e que a Cagepa não tem apresentado soluções para o problema.

– São muitas queixas por onde a gente passa, sem contar nos locais onde não chega água. O ex-prefeito Romero Rodrigues, em seu último mandato, renovou por mais de 30 anos a concessão à Cagepa para os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgotos, e o que foi que melhorou? Nada. O abastecimento é precário e os serviços são de baixa qualidade – criticou o edil.

Veja a explanação do vereador em vídeo:

*Vídeo: reprodução/tv cmcg

