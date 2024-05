As emissoras de rádio de Campina Grande estão sendo ´inundadas´ de reclamações relacionadas à coloração da água que está sendo fornecida pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) aos seus usuários.

Na Rádio Caturité FM (104.1), a mais tradicional da cidade, vários ouvintes interagiram durante o programa Jornal da Manhã (maior audiência no horário) deste sábado externando a reclamação com a água ofertada e até enviando imagens para comprovar o ´amarelão´ do produto.

Conforme os ouvintes, está impossível a lavagem de roupas com a água recebida, notadamente os tecidos brancos.

Outra curiosidade informada diz respeito aos tradicionais cachorros domésticos da raça Poodle, predominantemente brancos, que estão ´amarelando´ com a água entregue pela Cagepa.

Há alguns dias, no mesmo programa, a direção regional da Cagepa creditou a coloração diferenciada à chegada na barragem de Boqueirão das chuvas na região do Cariri, o que ´baldeou´ a água que já estava armazenada no citado manancial.

Veja imagens em vídeo:

*Vídeo: Reprodução/redes sociais

