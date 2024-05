Uma ótima notícia para a mobilidade urbana de Campina Grande! A cidade foi contemplada com um financiamento de R$ 61 milhões dentro do programa federal PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para a aquisição de 50 novos ônibus menos poluentes. O investimento visa modernizar a frota do transporte público municipal.

A conquista foi festejada pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM, nesta quinta-feira (9). O senador destacou a importância do investimento para a melhoria da qualidade de vida da população campinense.

– É uma linha de financiamento para a prefeitura junto à Caixa Econômica Federal. A tratativa que se dará entre prefeitura e empresas será feita pela STTP, o que pode impactar na própria tarifa – explicou Veneziano.

Os novos veículos serão equipados com tecnologia de ponta que permite a redução da emissão de gases poluentes e do consumo de combustíveis. Isso contribuirá para a melhoria da qualidade do ar na cidade e para a diminuição dos impactos ambientais do transporte público.