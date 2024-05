Campina Grande vai ser contemplada com mais 50 novos ônibus que irão ser integrados ao sistema de transporte público da cidade. A notícia foi confirmada nesta quarta-feira (08) pelo Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) que participou, ao lado do Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva (PT), do lançamento do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC Seleções, no Palácio do Planalto.

Este novo PAC, segundo Veneziano, tem foco nos projetos recebidos das cidades pelo Governo Federal, contemplando cinco eixos: renovação de frota de transporte público (eixo que contemplou projeto da Prefeitura de Campina Grande), urbanização de favelas, contenção de encostas, abastecimento de água rural e regularização fundiária.

Logo após a solenidade, Veneziano, o Prefeito de Campina Grande Bruno Cunha Lima e o Superintendente da STTP (Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos), Vitor Ribeiro, detalharam a conquista. Segundo informou Veneziano, a nova frota é composta de ônibus normais, ônibus articulados e microônibus. O investimento total é de R$ 61 milhões, recursos conquistados através do PAC Seleções.

“Parabéns, Bruno, parabéns a Vitor, parabéns a toda a equipe, que tem se mostrado de excelência a cada projeto que apresenta junto ao Governo Federal. Assim não diferentemente nós tivemos com o próprio parceiro, Ministro Jader Filho, em relação às unidades habitacionais que o prefeito Bruno apresentou, em termos de demandas, e agora, 50 novos veículos, ônibus, microônibus, ônibus normais e os articulados. São R$ 61 milhões que a Prefeitura de Campina Grande acessará junto à Caixa Econômica Federal, através da aprovação de um belo projeto, que foi elaborado pela equipe da Prefeitura. Parabéns a todos os campinenses, que passarão a desfrutar de mais essa conquista”, destacou Veneziano.

“Campina, através de um grande trabalho técnico, submeteu, no fim do ano passado, esse projeto, para alcançar essa renovação de frota, que é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Isso foi acompanhado pari passu, a cada nova etapa, pelo Senador Veneziano, junto com o Ministro Jader Filho, e essa é mais uma demonstração de que Campina Grande, unida, é cada vez maior. É por isso que estamos saindo daqui com mais esse grande resultado”, destacou o Prefeito Bruno.