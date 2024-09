Ex-todo-poderoso da Globo avalia que Faustão saiu chateado da emissora

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, 88, disse acreditar que Fausto Silva, 74, “saiu chateado” da Globo em 2021.

Boni admitiu que Faustão nunca reclamou pessoalmente de ter sido dispensado pela Globo. Entretanto, em entrevista ao jornalista Cesar Filho, ao ser questionado se acredita que o apresentador ficou chateado com o fim do contrato, Boni falou que sim.

“Ele nunca me fez essa queixa, mas eu acredito que sim. E eu nunca perguntei, mas ele também jamais reclamou”, declarou Boni sobre saída de Faustão da Globo.

O ex-todo-poderoso da Globo relembrou que Faustão foi essencial para alavancar a audiência da emissora aos domingos. “Nós só conseguimos enfrentar o Silvio Santos quando completamos o domingo da Globo com o Fausto Silva, que foi brilhante, e nós conseguimos fazer uma competição de igual para igual [com o SBT]. Respeito o trabalho do Fausto e tenho uma paixão danada por ele, que é um ser humano extraordinário.”

Fausto Silva encerrou contrato com a Globo em 2021, após 32 anos de parceria. O apresentador, entretanto, jamais demonstrou mágoas da emissora. Em recente entrevista ao próprio Cesar Filho, Faustão disse ser grato à Globo pelos anos em que foi contratado da empresa.

Boni é um dos principais responsáveis pelo chamado “padrão Globo de qualidade”. Ele saiu da empresa em 1997, mas mantém laços com a emissora. Seu filho mais famoso, Boninho, era um dos principais nomes da empresa até ter sua saída anunciada na última sexta-feira (13). Além disso, Boni é sócio da TV Vanguarda, afiliada da Globo no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

* SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

