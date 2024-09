Filho diz que Faustão não pensa em aposentadoria

Responsabilidade. É a primeira palavra que vem à cabeça de João Guilherme Silva ao comentar a estreia do seu programa, neste domingo (15).

Presente no primeiro dia de Rock in Rio, o filho de Faustão conta que o novo horário partiu da Band, e ele aceitou de muito bom agrado. “É em um dia da semana tradicional da TV brasileira e achei incrível a emissora me ver ali. Gratidão, claro, mas muita responsabilidade.”

João diz que aposta da nova atração é a “mistura de gerações” que traz leveza e entretenimento. Ele conta que se envolve 100%. “Escolho os convidados, acompanho a produção, a criação de conteúdo e muitas vezes também assisto a edição. Sou muito ligado”, diz.

Ele ainda negou a possibilidade de uma troca de emissora. Os rumores dão conta que ele estaria sendo sondado pela Record. “Não vou para Record. Estou bem na Band”.

João também contou que o pai, Faustão, continua em recuperação do transplante de rim feito em fevereiro deste ano e tem acompanhado as mudanças em sua carreira. “Ele me falou que eu ia ver que as coisas iriam mudar quando meu programa fosse aos domingos. Outra repercussão, outro público”, comentou.

O jovem disse ainda que não acredita que Fausto Silva pensa em aposentadoria. “Olha, ele fala que ainda quer trabalhar. Não sei o que ele vai fazer, mas ele quer fazer algo que seja para o prazer, sabe?”, reconhece.

Ele que insiste no retorno de Faustão ao trabalho. “Outro dia mesmo, falei: ‘pai, você já fez tudo e já teve todos os recordes. Volte , mas faça alguma coisa que te faça feliz, que você goste, que vai pelo coração”. Tenho certeza que ele vai seguir esse caminho, tendo saúde e disposição para poder fazer, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, principalmente pessoal”.

* ANA CORA LIMA (RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online