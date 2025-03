Preta Gil se emociona em show do pai e é amparada por amigas

Um dia depois de receber alta de um hospital de Salvador, onde foi internada para tratar uma infecção urinária, Preta Gil assistiu ao primeiro show da turnê “Tempo Rei”, que marca a despedida de Gilberto Gil das grandes apresentações, e foi amparada por amigas durante um “surto de emoção”, nas palavras da própria cantora.

“O show do seu Gilberto foi o mais lindo que já vi na vida”, disse. “Chorei o show inteiro. Nem sei explicar que é”.

A emoção ficou ainda mais intensa quando o pai dedicou a ela a música “Drão”, que faz parte do álbum “Um Banda Um” (1982) e foi composta para Sandra Gadelha, mãe de Preta, após a separação do casal. Drão é o apelido da ex-mulher de Gil.

“O que já estava emocionante, para acabar comigo, ele me dedicou ‘Drão’, música que compôs para a minha mãe”, afirmou Preta. A cantora disse que vai “arrastar” Drão para o show do pai no Rio (29 e 30 de março e 5 e 6 de abril, no Farmasi Arena).

Além de Preta, Gil teve os filhos Pedro (morto em acidente em 1990, aos 19 anos) e Maria em seu terceiro casamento. A letra fala sobre o amor que não morre, mas se transforma, da cama de tatame em que dormiam no começo do casamento e dos frutos dessa relação. “Drão, os meninos são todos sãos”, diz a canção.

“Sua criação apresentou altos graus de dificuldade porque ela lidava com um assunto denso –o amor e o desamor, o rompimento, o final de um casamento”, disse o cantor no livro “Todas as Letras”.

No show deste sábado (15), na arena Fonte Nova, Preta foi amparada por Roberta Saretta, médica da família, pela maquiadora Soraya Rocha e pela dançarina Lore Improta.

A cantora ficou internada entre dezembro e fevereiro no Sírio Libanês, em São Paulo, após uma cirurgia delicada para a remoção de tumores. Preta foi diagnosticada com câncer no intestino (também chamado de câncer colorretal) no início de 2023.

