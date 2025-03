Gilberto Gil começa etapa final da despedida dos palcos

Do alto dos seus 82 anos, Gilberto Gil começa a se despedir dos palcos pelo país. O início da turnê de despedida acontece, neste sábado (15), em Salvador.

O cantor e compositor baiano, que tem mais de 60 anos de carreira, fará sua última turnê por nove capitais brasileiras ao longo de 2025.

Depois da capital baiana, Gil segue para Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Belém e Porto Alegre. O último show da turnê acontecerá em Recife no dia 22 de novembro.

O nome da turnê é Tempo Rei. Nessas últimas semanas antes de enfrentar a maratona de shows, a rotina de Gil incluiu ensaiar com a banda, cuidar da voz, fazer exercícios físicos, escolher o repertório e acertar os últimos detalhes para os shows.

Desde a década de 1960, Gil criou mais de 700 canções, lançou mais de 50 álbuns, ganhou nove Grammys e conquistou o público nos palcos do Brasil e do exterior.

Ao lado dos filhos, que fazem parte da banda, o artista baiano se diz pronto para encerrar a carreira agradecendo ao público brasileiro.

“No palco, é sempre bom estar ali, cantar, tocar, encontrar o público. O tempo me ensinou esse deleite, esse prazer, esse gosto bom do encontro com o público”, comentou.

O menino vindo do interior da Bahia que revolucionou nos anos 1960, com seus acordes de violão e de guitarras tropicalistas, cantou o tempo, a bossa e o exílio. Celebrará, nesta última turnê, a Bahia, o Nordeste e o Brasil, com baião, bossa e pop.

No repertório, não faltarão sucessos como Palco, Toda menina baiana e Aquele abraço.

*Com informações da Agência Brasil