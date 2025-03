Em entrevista a um programa de rádio, o diretor da Vila Sítio São João, Tupac Dantas, divulgou algumas atrações confirmadas na programação oficial para a edição 2025.

O evento ocorrerá de 1º de junho a 13 de julho e contará com apresentações de grandes nomes da música nordestina, incluindo Elba Ramalho (foto), Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Jorge de Altinho e Nando Cordel.

A programação completa será divulgada oficialmente na tarde desta terça-feira (11), diretamente da Vila Sítio São João, localizada no bairro Dinamérica. O espaço, que já é tradicional no São João de Campina Grande, se destaca por sua ambientação inspirada na cultura nordestina, trazendo elementos como casa de taipa, bodega, capela, engenho de cana-de-açúcar e o Arraiá do Artesão.

A Vila Sítio São João também investiu em melhorias para os visitantes. O espaço conta com estacionamento pavimentado com capacidade para 500 veículos, banheiros climatizados e revitalizados, além do “quadrilhódromo” Parafuso, uma estrutura com medidas oficiais para apresentações de quadrilhas juninas e arquibancadas para o público.