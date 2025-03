Para ficar na expectativa de dançar muito forró, e viver umas das melhores programações de shows e eventos culturais, a Vila Sítio São João vai anunciar na terça-feira (11) a sua programação de shows completa na temporada junina 2025. Cultura, forró e muita animação nos meses de junho e julho, mostrando o orgulho que temos das nossas raízes.

No dia 11, a partir das 17h, a Vila Sítio São João sediará o evento de lançamento da temporada 2025. Será um momento recheado de forró, cultura e muita animação para anunciar a programação de shows, apresentações culturais e as novidades que vão estar presentes no espaço. Já deixe anotado: De 1 de junho a 13 de julho o melhor da cultura nordestina você encontra na Vila Sítio São João.

Estrutura

Com uma programação paralela ao Parque do Povo, a Vila Sítio São João conta com elementos estruturais que lembram a autêntica cultura nordestina (Casa nordestina, a Bodega, Capela, Difusora, Engenho de cana-de-açúcar, Arraiá do Artesão e outros). Todos estes espaços terão uma apresentação artística específica, para o visitante mergulhar e conhecer a história de cada ambiente.

Para quem vem de carro, a Vila Sítio São João conta com um estacionamento de piso intertravado no estacionamento, com capacidade para até 500 veículos. Além do estacionamento, o espaço conta com um bom número de baterias de banheiros (todos climatizados e revitalizados); e o quadrilho dromo Parafuso (espaço com medidas oficiais para apresentações de quadrilhas juninas e arquibancadas para o público).