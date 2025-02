Bloco Foliões do Ferro desfila hoje em Campina Grande; saiba detalhes

O Bloco Foliões do Ferro sai neste sábado, 22, pelas ruas de Campina Grande, onde comemora 15 anos de tradição na Rainha da Borborema.

A concentração acontece a partir das 13h no bar Ferro de Engomar, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, centro da cidade, com saída marcada paras as 16h20. Os ingressos/camisas podem ser adquirido no local.

A animação na concentração ficará por conta do grupo Samba Show, que já faz parte da história do bloco.

Conforme o ativista cultural Lúcio Galdino, o bloco conta com um percurso reformulado para ruas mais largas e um trio elétrico maior, garantindo mais segurança e conforto para todos.

O ParaibaOnline, através do projeto ParaibaFolia, vai trazer todos os detalhes desta festa.

