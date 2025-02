*Vídeo: ParaibaOnline

O Bloco Foliões do Ferro está pronto para comemorar seus 15 anos em grande estilo, garantindo uma festa inesquecível para os foliões de Campina Grande neste sábado, dia 22.

De acordo com o ativista cultural Lúcio Galdino, o bloco conta com um percurso reformulado para ruas mais largas e um trio elétrico maior. Ele disse que a organização promete mais segurança e conforto para todos.

A animação ficará por conta do trio de Capilé e do grupo Samba Show, que já fazem parte da história do bloco.

Os ingressos do segundo lote estão à venda e a procura está intensa.