Os dias 24 e 25 de dezembro, epicentros natalinos, consagraram a edição deste ano do Natal Iluminado de Campina Grande como um grande sucesso. Ao som de clássicos, músicas religiosas, MPB e até forró, foi registrado um recorde de movimentação nos polos do Açude Velho e do Parque Evaldo Cruz, este último que foi a grande novidade do evento deste ano. Além das luzes foi possível identificar um colorido diferente, às milhares de pessoas que estiveram nesses locais se confraternizando com amigos e familiares.

Com o olhar nas apresentações culturais do dia 25, Maria Zélia de Lima, de Natal (RN), contou que está na Rainha da Borborema para visitar a família, mas teve uma grata surpresa ao conhecer o Parque Evaldo Cruz. “Fiquei encantada com a grandiosidade do evento. Inclusive no dia de hoje. É importante ter atrações que glorificam o nome do senhor”, completou.

De Campina Grande, Luciene Tomás da Silva, também esteve na noite de Natal no Parque do Açude Novo. Encantada com as atrações teatrais, ela contou sobre a tradição de estar presente no Natal Iluminado.

“Eu era menina quando vinha com uma estrutura totalmente simples e hoje resgato essa tradição com emoção por reviver novamente. Faz a diferença tornar um ambiente vivo, organicamente saudável” disse.

Coroando a noite magna da cristandade, o Coral da Igreja Brasil Para Cristo, do bairro da Bela Vista, foi assistido por um Pátio de Eventos lotado. O grupo se apresentou pela segunda edição consecutiva do Natal Iluminado.

“Desde o ano passado já tinha sido incrível. É fantástico participar disso tudo, com essas luzes maravilhosas e esse ano mais bonito ainda. Campina Grande precisa disso”, concordaram as irmãs Samara Barros e Samia Barros.

Responsável pela direção de arte do coral, Samara contou que o grupo é composto por voluntários que frequentam a igreja e se reúnem todo ano para fazer esse musical natalino, que é roteirizado por ela.

Sua irmã Samia, em contrapartida, é a responsável pela composição das músicas, nos arranjos instrumentais e vocais. “Recebo o roteiro e começo a compor. Penso como vai encaixar e às vezes no próprio ensaio surgem as músicas na cabeça e o resultado é esse que puderam assistir hoje”, disse.

O sucesso, além do público, também foi atestado pelos artistas presentes na programação, que até a presente data já passam de 1.000, divididos nos dois polos.

A programação cultural especialmente diversificada segue até o início de janeiro de 2025. Confira abaixo as atrações deste final de semana:

Polo Parque Evaldo Cruz

26/12 (quinta-feira) A partir das 19h

Coral Perfeito Louvor; Grupo de Arte Católica Esplendor do Raio da Misericórdia; Ananias do Acordeon canta “Jesus Nasceu”.

27/12 (sexta-feira) A partir das 18h

Kalins Desunakae; Pastoril São João Batista; Acilene Barros e Banda; Forró da Benção.

28/12 (sábado) A partir das 19h

Ministério de Louvor A Palavra Revelada; Banda Plenitude; Missão Restaum; Kezia Moreira.

29/12 (domingo) A partir das 19h

Erika Marques e convidados.

Polo Açude Velho

27/12 (sexta-feira) A partir das 18h

Aulão Sejel; Entre Nós; Erik Silva.

28/12 (sábado) A partir das 19h

Valéria Secchine; Vladimir Costa; Léo Oliveira.

29/12 (domingo) A partir das 19h

Thiago Mexerica; Gegê Oliveira; Pastor Erivaldo.