Os dias 24 e 25 de dezembro, véspera e dia de Natal, respectivamente, foram de grande público circulando pelos polos do Natal Iluminado de Campina Grande.

A movimentação foi intensa em todos os locais mas, sobretudo, no novo Evaldo Cruz e também no Parque do Povo.

Juntos, os dois espaços abrigam duas vilas gastronômicas e, no caso do ‘Açude Novo’, a maior árvore de Natal desta edição, montada no famoso obelisco do espaço, que possui 45 metros de altura.

Nas redes sociais, explodiram imagens da lotação do evento nesses dois dias, o que atesta o sucesso desta 11ª edição, a terceira nos moldes atuais, com toda uma estrutura para apresentações, comércios e, claro, iluminação.

O Natal Iluminado 2024 segue até o dia 6 de janeiro de 2025. A expectativa é de superação no número de público e na movimentação econômica em relação a festa do ano passado.

Assim como em noites d’O Maior São João do Mundo, gente de todas as regiões da cidade visitaram os polos natalinos. Barracas e comércios instalados no local, além do estacionamento, ficaram completamente lotados.

A campinense Amanda Sousa, do bairro de Bodocongó, visitou o Evaldo na noite desta quarta-feira (25) junto com um grupo de amigas.

“Não é a primeira vez que venho e me impressionei com a diversidade. A decoração está linda e as vilas gastronômicas são maravilhosas. Hoje, com certeza, podemos dizer que tivemos uma movimentação igualzinha as que vemos em noites de São João”, relatou.

Os registros também mostram várias famílias que escolheram o Parque do Povo e o Evaldo Cruz para celebrar a noite de Natal. É o caso da dona Valquíria Lúcia, que veio diretamente da cidade de Boa Vista, junto com seus parentes, para prestigiar o evento.

“Primeira vez aqui. Viemos conhecer a decoração de perto. Tudo muito bonito. Gostei demais. Fica um gostinho de quero mais. Gostinho de repetir a dose”, revelou.

Quem também veio de outra cidade foi a lagoassequence Beatriz Souza. Ela relatou que essa foi a primeira vez que visitou o evento.

“Estou acompanhada de mais sete pessoas. Primeiro, nos confraternizamos em casa e viemos finalizar a noite aqui. Ambiente muito legal e o que mais me chamou a atenção foi a estrutura e a organização”, falou.

Na parte da gastronomia, os comerciantes também se mostraram satisfeitos com a movimentação neste dia de Natal. É o caso da famosa “Babi do Acarajé”, que também atestou o recorde de público, falando do crescimento nas vendas.

“Surpreendente! Muito surpresa com a quantidade de gente visitando esse espaço hoje. O faturamento também me surpreendeu. Está muito além do que prevíamos. Somente hoje, posso dizer que tivemos 50% de crescimento nesse dado”, comemorou.

A senhora Elza Santana, que trabalha no estacionamento do Natal Iluminado no Parque do Povo – numa parceria da União Campinense das Equipes Sociais (UCES) com a Prefeitura Municipal -, também falou sobre a movimentação recorde de hoje.

“Eu estou aqui apenas desde o último dia 22. Mas, analisando esse período, posso dizer que ontem e hoje o que temos é uma superlotação”, disse.