A noite desta segunda-feira (2) marcou a entrega da decoração do Natal Iluminado nos polos do Evaldo Cruz e do Parque do Povo. A árvore de 45 metros, montada no icônico obelisco do Açude Novo, foi acesa diante da população.

O prefeito Bruno Cunha Lima fez a contagem regressiva do momento, que foi seguido de aplausos dos presentes que testemunharam a beleza da decoração montada no espaço.

O Evaldo Cruz conta com uma vila gourmet e a parte superior do ‘PP’ com uma vila gastronômica, com teto de luz com iluminação de caráter intimista. O novo Açude Novo conta ainda com um acesso especial.

A decoração do parque tem ainda figuras luminosas, bonecos de neve, estrelas e outros elementos.

No total, o Natal Iluminado 2024 conta com mais de 60 km de cordoeiras de piscas e outros 40 km de mangueiras de LED.

A outra novidade é uma árvore de 15 metros, em festão aramado, instagramável durante o dia, no Parque Linear do Dinamérica – o mesmo no polo do Açude Velho.

Em conversa com a imprensa, durante a solenidade de hoje, o prefeito Bruno Cunha Lima falou da expectativa para os próximos dias nos polos principais do evento.

“A edição deste ano do Natal Iluminado será a maior de todas. Nós vamos conseguir, com toda certeza, superar as expectativas de geração de emprego, de renda, atração de turistas e fazer uma grande, uma bela edição, que vai receber visita de toda a Paraíba e de todo o Nordeste”, destacou.

Ainda de acordo com o prefeito, a movimentação econômica deve chegar próximo dos R$ 120 milhões, o que significa cerca de 25% de crescimento da movimentação do ano anterior.

“Isso é mais dinheiro na economia da cidade, é comida na mesa do trabalhador, da trabalhadora de Campina, que depende do comércio, do setor de serviços (…) preparamos tudo com muito carinho, porque o Natal Iluminado crescendo é a cidade crescendo”, finalizou.