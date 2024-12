Natal Iluminado de Campina Grande terá árvore com 45 metros de altura

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Gerência de Iluminação Pública (Geil) da Secretaria de Obras (Secob), iniciou a montagem da árvore natalina de 45 metros que será instalada no obelisco do Parque Evaldo Cruz. A instalação, que conta com o auxílio de cerca de 20 profissionais, faz parte do projeto do Natal Iluminado 2024, que promete encantar moradores e turistas com uma decoração natalina especial e inovadora.

Para fazer a instalação da estrutura da árvore de 45 metros no obelisco do Parque Evaldo Cruz, estão sendo utilizados cerca de 200 cabos de aço, 20 mil metros de cordões de pisca-pisca com iluminação de estroboscópio e a estrela no topo do obelisco, que é revestida com mangueiras de LED e também têm pisca-pisca em seu interior. A árvore do obelisco deve ficar acesa entre 17h30 e 5h, todos os dias de evento.

Com um investimento de R$ 2,52 milhões em luzes e adornos no evento como um todo, a iniciativa envolve cerca de 50 profissionais, divididos em 11 equipes, que trabalham dia e noite para garantir a entrega de todos os elementos no prazo. O Parque Evaldo Cruz, um dos cenários principais do evento, permanecerá fechado até 2 de dezembro para que a montagem possa ser concluída de forma ágil e segura.

O acender simbólico das luzes está previsto para o dia 2 de dezembro, quando será inaugurada oficialmente a decoração natalina, marcando oficialmente o início do Natal Iluminado 2024. Entre os destaques do evento, além da árvore de 45 metros, estão duas árvores cônicas de 15 metros, instaladas na Praça Vergniaud Wanderley, no Açude Velho, e no Mirante do Parque do Povo, local que abrigou a fogueira simbólica durante o Maior São João do Mundo 2024.

A decoração contará também com uma Vila Gourmet no Parque do Povo, que terá um teto iluminado, criando um ambiente especial para convivência e lazer. Complementando o cenário, adornos de chão espalhados pelos principais pontos da cidade também serão instalados para melhorar ainda mais a experiência natalina.

Além disso, adornos de chão e outras estruturas iluminadas estão distribuídas por locais icônicos da cidade, como a Praça Raimundo Asfora, a Praça José Américo, o Parque da Criança, a Avenida Brasília, o Açude Velho, o Parque do Povo e o próprio Parque Evaldo Cruz.

Campina Grande se prepara para oferecer um dos mais belos Natais de sua história, reforçando sua posição como referência em turismo na Paraíba.

